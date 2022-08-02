انت الان تتابع خبر تسجيل معاش تكافل وكرامة..طريقة التقديم والمستندات المطلوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون من المواطنين عن طريقة تسجيل معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 450 ألف أسرة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، فى أبريل الماضي.

خطوات تسجيل معاش تكافل وكرامة

يتم تسجيل معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أو التوجه الوحدة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم، وتقديم المستندات الآتية.

– صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

– صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

– تقديم صورة من بطاقة التموين أن وجد.

– قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

– صورة إقرار الوصاية للأيتام.

– كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

– تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.

– شهادة الهجر في حالة الانفصال

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

قيمة معاش تكافل وكرامة

– 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

– 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

– 450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

– 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.