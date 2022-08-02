انت الان تتابع خبر تحذير عاجل بشأن رسالة إيقاف حسابك البنكي..”اوع تتصل” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى العديد من المواطنين رسالة عبر هواتفهم المحمولة من أرقام مجهولة جاء فيها ” عميلنا العزيز تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا، للتحديث رجاء الاتصال بنا”.

تحذير من البنوك بشأن رسالة إيقاف حسابك البنكي

وحذرت البنوك جميع العملاء عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية من التعامل مع أى أرقام مجهولة، مؤكدة أن رسالة ” عميلنا العزيز تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا، للتحديث رجاء الاتصال بنا”، مضللة يستخدمها محتالون للحصول على معلومات وبيانات العميل من أجل اختراق الحساب البنكي”.

كيفية التعامل مع رسالة إيقاف حسابك البنكي المضللة.

ويقدم محتوى بلس، بعض النصائح لعملاء البنوك للتعامل الصحيح مع مثل هذه الرسائل ومنها:

– يجب على العميل عدم الإفصاح عن أي بيانات لأى شخص.

– عدم الإتصال بأي رقم مجهول يطلب منك تقديم بيانات شخصية.

– أحذر الروابط المجهولة التي تتلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– لا تشارك تفاصيل الأمان الخاصة بك، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمات السر مع أي شخص مطلقًا.

– أحذر وصول أى شخص مهما كانت صلته بك الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك.

– الرجوع البنك قبل الرد على أى رسائل مجهولة.

– الاحتفاظ بالرقم السري للحساب البنكي وعدم الإفصاح به لأي شخص.

– عدم التعامل مع أي من المكالمات التليفونية التي يزعم فيها المحتالون موظفين من البنك ويطلبون بعض المعلومات لتحديث بياناتهم.