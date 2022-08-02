خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس.. “الجو نار”

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رياض - احمد صلاح - خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس

وحددت وزارة الكهرباء المصرية والشركة القابضة للكهرباء خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2022 وجاءت كالتالي:

– اختيار قسم الخدمات، والضغط على الاستعلام عن الفواتير.

– اختيار المحافظة التابع لها محل الإقامة، ثم ادخال بيانات العميل ورقم العداد.

– الضغط على كلمة استعلام لتظهر قيمة الفاتورة.

ومن المعروف أن قيمة فواتير الكهرباء تزداد خلال فصل الصيف، وذلك لاعتماد المواطنين بشكل كبير على على المراوح والتكييفات.

طرق لتخفيض قيمة فواتير الكهرباء

ويجب على المواطنين أتباع بعض الطرق التي تؤدي إلى عدم ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومنها الآتي:

– إزالة الثلوج المتراكمة في فريزر الثلاجة بشكل دوري.

– التأكد على غلق باب الثلاجة بشكل محكم، وعدم فتحه بشكل مستمر.

– عدم ترك الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء.