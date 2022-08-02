القوي العاملة : التفتيش علي 1103 منشأة وتحرير 452 لمنشآت مخالفة بالقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 686 منشأة دوريا ، وعمل 34 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 247 محضرا ، كما تم التفتيش على 79 منشأة يعمل بها 35 طفلا ، وتم إنذار 14 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 5 محاضر منشأة مخالفة ، وعمل 8 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 304 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 200 محضر، وتم عقد 9 ندوات توعية ، كما تم بحث 67 شكوى ، ومنح 3 تراخيص المنشآت ، وإجراء 37 قياس ميداني .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن المديرية قامت بتعيين 2582 شابا، من بينهم 29 " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7805 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 469 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، حيث تم صرف 10 منح مولود جديد منها منحة مولود توأم ، و 17 منحة زواج ، منحتي وفاة أحد الأقارب لعامل ، ومنحة رعاية صحية لعامل ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 58 ألف جنيه لـ 20 عاملاً ، فضلاً عن تسجيل 197 عاملاغير منتظم جديد على المنظومة.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر يونيو الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1220 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1054 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 8 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 13 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافي ، فضلاً عن إصدار 3 تراخيص عمل للأجانب لأول مرة .

وأضافت أنه فى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 214 شكوى، تم تسوية 36 منها ودياً ، وإحالة 45 للقضاء ، وحفظ 34 شكوى ، ومازالت هناك 99 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل 3 معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية ، فضلاً عن بحث 3 شكاوى جماعية .

وأشارت مدير المديرية، إلي أنه في مجال التدريب المهني ، جارى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 15 متدربة.

ونوهت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 420 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .