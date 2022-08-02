تحصيل واسترداد 111.7 مليون ليرة لبنانية مستحقات مصريين فى بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت (لبنان) نجح فى استرداد وتحصيل 111 مليونا و726 ألفا و121 ليرة لبنانية قيمة مستحقات الشكاوى المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية، فضلا عن استرداد تنازلا عن الكفالة المصرفية للعمال المصريين.





وأوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، أشار فيه إلى أن إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية بلغت 44 مليونا و226 ألفا و121 ليرة لبنانية، فضلا عن 67 مليونا و500 ألف ليرة لبنانية لـ 12 تنازلا عن الكفالة المصرفية.

وقال المتحدث الرسمى، إن ذلك فى إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأشار إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت بين ما تم تحقيقه من إنجازات خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، وجرى اعتماد 60 عقد عمل، وتسوية 19 شكوى وديا، وإحالة شكوى للقضاء، و13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 33 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 25 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و11 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد 10 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، و522 استشارة عمالية مقدمة للمكتب، وبذلك يصل إجمالى عدد الزيارات واللقاءات والاستشارات 568، بالإضافة إلى الموافقة على 50 حالة نقل كفالة إلى كفيل جديد.