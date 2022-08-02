الرى: تأهيل 356 كيلومتر ترع والعمل على 670 كيلومترا أخرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 52 كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومتر حتى تاريخه، وجار العمل فى تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 990 فدانا، وأن 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانا.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات فى نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.