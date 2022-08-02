بدء تلقى إنجازات الكيانات المصرية بالخارج خلال العام الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البدء فى تلقى الإنجازات التى حققتها الكيانات المصرية بالخارج خلال العام الماضى، بهدف الاطلاع على تجارب هذه الكيانات ودراستها للاستفادة منها والبناء عليها فيما هو قادم، وذلك فى إطار التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده فى 14 أغسطس المقبل.





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تكون الإنجازات على هيئة مقطع مصور "فيديو" يقوم بتسجيله ممثل عن كل كيان يشرح فيه بإيجاز ما هى الإنجازات المتعلقة بالكيان الذى ينتمى إليه.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وألا تزيد مدة الفيديو على دقيقة، وتناول أبرز الإنجازات فقط، وتصوير الفيديو بالعرض وليس بالطول، ومراعاة الجودة العالية للفيديو صوت وصورة.

وشددت الوزارة على عدم قبول أى فيديو يخالف هذه المعايير المذكورة، على أن يكون آخر موعد لتلقى هذه الفيديوهات هو السبت القادم الموافق 6 أغسطس الجارى.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صرحت بأن مؤتمر الكيانات، سيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، مؤكدة ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الترويج للاستثمار العقارى فى مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات، وإلى أن فاعلياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقارى والتجارى فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة.