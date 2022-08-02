وزير القوى العاملة يكرم أحد النماذج المتميزة من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، محمد محمد عصمت شملول باحث بالإدارة العامة للتطوير المؤسسى، أحد النماذج المتميزة من ذوى الإعاقة العاملين بالوزارة، لجهوده وتفانيه وإخلاصه فى العمل. من ذوي الإعاقة العاملين بالوزارة





وأهدى الوزير، الموظف شهادة تقدير وهدية تذكارية، تقديرا لدوره البارز خلال الفترات السابقة بالإدارة التى يعمل فيها، مما أسهم فى زيادة معدلات أدائها بالرغم من ظروف الإعاقة التى يعانى منها والتى لم تمنعه من ممارسة عمله بكل حماس واجتهاد، خصوصا خلال الفترات الصعبة وانتشار جائحة كورونا، إلا أنه لم يمتنع عن الحضور إلى عمله يوميا.

وأشاد سعفان، فى كلمته خلال التكريم، بالموظف وما قدمه من عمل، داعيا كل العاملين بالوزارة والمديريات التابعة أن ينهجون نفس النهج فى أداء عملهم بإخلاص وتفان، وأن يعتبرونه مثالا واقعيا للموظف الناجح النشيط.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزير القوى العاملة، على تشجيع وتكريم النماذج المتميزة من العاملين بالوزارة.