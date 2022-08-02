كلمة وزير الخارجية حول أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، كلمة مسجلة اليوم حول أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر، وذلك فى إطار مائدة مستديرة بعنوان "المنتدى الإقليمى الإفريقى حول مبادرات المناخ، تمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة".





وأكدت الكلمة أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع فى مجال مواجهة تغير المناخ، والتركيز على تنفيذ الالتزامات الدولية فى هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة، والاستفادة من قصص النجاح الدولية ذات الصلة، مع العمل على توفير التمويل المطلوب، كما أشارت الكلمة إلى التحديات الدولية الجارية والتى تتطلب تحركا جماعيا يدعم الأجندة الدولية فى مجال تغير المناخ.

وتأتى المائدة المستديرة التى نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى أديس أبابا، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تعد المائدة المستديرة التى نظمتها الرئاسة المصرية واحدة من خمس موائد إقليمية تحضيرية فى هذا الإطار.

ومن المتوقع أن تركز الموائد المستديرة الإقليمية الخمس على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية فى مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبنى نهجا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائى والانتقال إلى اقتصاد دائرى.