وأكدت الكلمة أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع فى مجال مواجهة تغير المناخ، والتركيز على تنفيذ الالتزامات الدولية فى هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة، والاستفادة من قصص النجاح الدولية ذات الصلة، مع العمل على توفير التمويل المطلوب، كما أشارت الكلمة إلى التحديات الدولية الجارية والتى تتطلب تحركا جماعيا يدعم الأجندة الدولية فى مجال تغير المناخ.
وتأتى المائدة المستديرة التى نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى أديس أبابا، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تعد المائدة المستديرة التى نظمتها الرئاسة المصرية واحدة من خمس موائد إقليمية تحضيرية فى هذا الإطار.
ومن المتوقع أن تركز الموائد المستديرة الإقليمية الخمس على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية فى مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبنى نهجا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائى والانتقال إلى اقتصاد دائرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلمة وزير الخارجية حول أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.