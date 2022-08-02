تعيين 2582 شابا فى القليوبية من بينهم 29 قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن تحرير 247 محضرا، كما تم التفتيش على 79 منشأة يعمل بها 35 طفلا، وتم إنذار 14 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 5 محاضر منشأة مخالفة، وتنظيم 8 ندوات توعية فى مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 304 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 200 محضر، كما تم عقد 9 ندوات توعية، وبحث 67 شكوى، ومنح 3 تراخيص للمنشآت، وإجراء 37 قياس ميدانى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية عينت 2582 شابا، من بينهم 29 قادرون باختلاف من خلال شهادات القيد كعب العمل المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7805 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 469 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير: إن المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتم صرف 10 منح مولود جديد منها منحة مولود توأم، و17 منحة زواج، منحتى وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية لعامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 58 ألف جنيه لـ20 عاملا، فضلا عن تسجيل 197 عاملاغير منتظم جديد على المنظومة.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، فى تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر يونيو الماضى، أن المديرية أجرت قياس مستوى المهارة 1220 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1054 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 8 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 13 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافى، فضلا عن إصدار 3 تراخيص عمل للأجانب لأول مرة.

وأضافت أنه فى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 214 شكوى، وتسوية 36 منها وديا، وإحالة 45 للقضاء، وحفظ 34 شكوى، وما زالت هناك 99 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل 3 معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية، فضلا عن بحث 3 شكاوى جماعية.

وأشارت مدير المديرية، إلى أنه فى مجال التدريب المهنى، جارى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 15 متدربة.

ونوهت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على 420 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.