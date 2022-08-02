انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم وغداً هيئة الأرصاد الجوية.. نار أعلى من الطبيعي احذروا منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من طقس اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 3 أغسطس، حيث أنه سوف يستمر ارتفاع الحرارة على جميع المحافظات، ومن المفترض أن تصل الحرارة على القاهرة اليوم 38 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم وغداً هيئة الأرصاد الجوية شديدة الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم مدير المكتب الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في شهر أغسطس سوف تشهد الارتفاع الكبير في الحرارة، ولفتت الإنتباه إلى أن جميع المواطنين يتعرضون إلى موجة حارة أثناء الأيام القادمة وتكون أكثر من المعدلات الطبيعية، واليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء تشهد حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ولابد أن يتم الابتعاد عن أشعة الشمس.

ارتفاع الرطوبة في كل المحافظات

وكشفت غانم أن ارتفاع درجات الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بدرجات الحرارة أكثر من شهر يوليو، وتكون بقيم تصل لـ 3 درجات مئوية، ونصحت الهيئة كل المواطنين بضرورة عدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة منعاً للإحساس بارتفاع الحرارة وبشكل خاص كبار السن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 -المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 -المحسوسة 37

الوجه البحرى العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 44