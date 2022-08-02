انت الان تتابع خبر اخبار المعاشات.. اعرفوا جدول صرف أغسطس 2022 وقيمة الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن جدول صرف معاشات أغسطس 2022، وبدأ الصرف من أمس الإثنين 1 أغسطس 2022، وهذا طبقاً لما تم الإعلان عنه من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات اغسطس بدءاً من أول يوم إلى يوم 6 من نفس الشهر على حسب ترتيب نسبته مرتبة المالية.

اخبار المعاشات وموعد صرف أغسطس 2022

وبدأ من أمس الإثنين 1 أغسطس صرف المعاشات، ومضاف لها الزيادة الجديدة ويتم وضع الأموال الخاصة بالمعاشات في الأماكن المخصصة للصرف، ويتم معرفة قيمة الزيادة الجديدة في معاشات أغسطس 2022.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022

من يحصل على معاش 1000 جنيه فسوف يحصل على مبلغ 1130 جنيهاً.

2000 جنيه سيحصل على معاشات أغسطس بمبلغ 2260 جنيهاً.

3000 جنيه سيحصل على معاشات أغسطس بمبلغ 3390 جنيهاً.

4000 جنيه سيحصل على معاشات أغسطس بقيمة 4520 جنيهاً.

5000 جنيه سيحصل على معاشات أغسطس بقيمة 5650 جنيهاً.

6000 جنيه سيحصل على معاشات أغسطس بمبلغ 6780 جنيهاً.

جدول صرف معاشات أغسطس 2022

وصاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون في يومي 1 و2 أغسطس.

وصاحب المعاش الذي يصف أكثر من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه يكون في يومي من 3 لـ 4 أغسطس.

وأخيراً صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه ويكون في يومي 5 و6 أغسطس.