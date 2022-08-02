انت الان تتابع خبر فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات.. اعرفها عشان تتجنب الغرامة ووقف الخدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من الأشخاص عن فاتورة التليفون الارضي من خلال شركة المصرية للإتصالات، ولم يبقي إلا 14 يوماً على آخر فرصة لسداد الفاتورة لشهر يوليو، وذلك قبل أن يتم تحويل الخط الأرضي للأستقبال فقط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات

وحرصت الشركة المصرية للإتصالات على فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو منذ يوم 15 يوليو الفائت، وتم توفير مهلة شهر لتسديد الفاتورة حتى لا يتحول لاستقبال، والاستعلام يكون من خلال التليفون الأرضي على رقم 19777، ويجب مراعاة إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالشخص.

رابط فاتورة التليفون الأرضي

ومن الممكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها من خلال الإنترنت، ويكون هذا بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وبعدها يدخل العميل على بياناته وكتابة كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي، وأخيراً النقر على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.