انت الان تتابع خبر عاجل.. اخر كلام بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة: الوزير يعلنها صريحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالإعلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” التي تبث على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، عن موعد نتيجة الثانوية العامة.

اخر كلام بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة يكشفه وزير التعليم

وأكد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الثانوية العامة لن تعلن الأسبوع الحالي، وكل ما انتشر حالياً حول امتحانات الثانوية العامة شائعات مثلما حدث العام الماضي، ونفس الأمر يتكرر بكل ما فيه، وأضاف أن الثانوية العامة أثناء العام الحالي كانت هادئة ومرت بسلام وأمان ولم يشعر بها إلا الطلاب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة في أول أغسطس

وأما عن موعد النتيجة فقال شوقي إنه سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وأن النتيجة سوف تكون في الأسبوع الأول من أغسطس، ويتم الكشف عن جدول الدور الثاني وموعد العام الدراسي الجديد.