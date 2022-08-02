انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق وزير النقل على زيادة تذكرة مترو الأنفاق: حل مؤلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير النقل الفريق كامل الوزير بالتعليق على رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بقيمة جنيه واحد فقط، وتحدث أيضاً عن أن أسعار تذاكر قطارات الضواحي سوف تشهد زيادة بسيطة في الوقت الحالي.

تعليق وزير النقل على زيادة تذكرة مترو الأنفاق

وعلق وزير النقل أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج “علي مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، إن زيادة سعر تذكرة المترو وسوف تكون بقيمة جنيه واحد، وهذا بغرض القضاء على المديونيات، وأيضاً أن السكة الحديد شهدت حوكمة في جميع قطاعتها، وأنه ان استغلال الخردة التي تمتلكها السكة لزيادة كل الموارد، وهذه الزيادة حل مؤلم لإنهاء المديونيات.

تطوير وتحديث وسائل النقل

وكشف الوزير أنه تم العمل عل تطوير وتحديث كل عربات السكة الحديد، وأيضاً أنه سوف يتم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة مع تطبيق مظلة الحماية الاجتماعية الجديدة، وأن كل ورش السكة الحديد تعمل طوال الليل والنهار ليلاً لتحديث جميع عربات السكة الحديد.