توجيه السيسى بإنشاء أكبر مجمع صناعى لـ«البولى إيثيلين» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج «البولى إيثيلين»، لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التى تدخل فى عملية التنمية وإنتاج العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة، من خلال جهاز الخدمة الوطنية فى توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقد اطلع الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعى الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، والذى من المنتظر أن يسهم فى إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة فى العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمى من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائى السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية، فى مبادرة "حياة كريمة" عوضا عن استيرادها من الخارج.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئى، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحى وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

و جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن محافظة البحيرة شهدت على مدار السنوات الأربع الماضية، تنفيذ أكثر من 4320 مشروعًا، بتكلفة 80 مليار جنيه، وهى المشروعات القومية التى تنفذ فى كل ربوع المحافظة، حيث تم تنفيذ 60% من تلك المشروعات بنسبة إنفاق أكثر من 49 مليار جنيه.

وقال مدبولى - فى مؤتمر صحفى أمس خلال تفقد مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة - إن هذه المشروعات القومية الكبرى يتم تنفيذها بالتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولندرك حجم ما يتم على الأرض، يجب أن نعلم أن ما يتم تنفيذه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة يشمل 6 مراكز بواقع 42 وحدة محلية، فى أكثر من 390 قرية وتابعا، وعدد المشروعات 8868 مشروعًا، بتكلفة 44 مليار جنيه، بخلاف الـ80 مليارا تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة بما يشير إلى أن البحيرة نصيبها من مشروعات التنمية 124 مليار جنيه.

وأكد أن مشروعات "حياة كريمة" تجسيد حقيقى للعمل على تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف 60% من أبناء الشعب فى الريف المصرى، بإحداث تطوير كامل لشبكات المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز، والطرق، والاتصالات، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز شباب، ووحدات تضامن اجتماعى، وكل الخدمات التى كانت القرى المصرية فى أمس الحاجة لها لعقود طويلة مضت والتى يتم تنفيذها حاليًا، على أعلى مستوى.

ولفت مدبولى إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة منذ 8 سنوات، وتحديدًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، على تنفيذ الحجم الأكبر من مشروعات التنمية التى تشهدها كل القطاعات بمختلف المحافظات، بتكلفة ضخمة، لافتًا إلى أن الدولة أعلنت أيضًا عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التى وجه الرئيس بإطلاقها، لمجابهة الأزمة العالمية الطارئة التى نواجهها، ويبدأ تنفيذها بنهاية أغسطس الحالى.

وتوجه مدبولى، لمواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون وتعرف على الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم" الجارى تنفيذه فى القرية والذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 4200 متر، حيث تبلغ النسبة البنائية عليها 32%، ويتكون المشروع من 4 عمارات سكنية تضم 32 وحدة، وتصل مساحة كل عمارة إلى 200 متر، بينما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 100 متر، ويضم المشروع 32 حظيرة للمواشى مساحة كل منها 15 مترا.

وتفقد مدبولى، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومركز تنمية وصحة الأسرة بالقرية إلى جانب المجمع الزراعى، ومركز الشباب وترجل متوجها لموقع مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية واستمع لشرح من مسئولى الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مجمع الخدمات الذى يستهدف خدمة السكان وبلغت نسبة تنفيذه 100%، حيث تمت الاستعانة بعمالة من سكان القرية للعمل فى المشروع.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد سيارات الإسعاف الجديدة التى انضمت للعمل لخدمة مواطنى القرية وتوابعها وعددها 14 سيارة، كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والمقام على مساحة 180 مترا وبلغت نسبة تنفيذه 100%، وتفقد مركز الشباب، الذى يخدم شباب القرية والقرى المجاورة والتوابع، ومساحته 3000 متر وبلغت نسبة تنفيذه 85%.

وكان رئيس الوزراء قد استهل زيارته للبحيرة بالاستماع إلى شرح من المحافظ اللواء هشام آمنة، حيث قدم عرضا حول أهم المشروعات القومية، التى بدأ تنفيذها بالمحافظة منذ 2018 وبلغ عددها 4325 مشروعًا، بتكلفة 80.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 3634 مشروعًا بتكلفة 49.5 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 61%، وجار العمل بـ691 مشروعًا بتكلفة 31 مليار جنيه، نسبة تنفيذ 39% بالقطاعات المختلفة، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتكلف تنفيذها 44 مليار جنيه.

وقدم المحافظ عرضًا حول أبرز المشروعات القومية فى نطاق المحافظة بوجه عام، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بوجه خاص.

واستمع مدبولى لشرح حول الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" من العميد أحمد زكى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأشار زكى إلى أن إجمالى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بالبحيرة يصل إلى 1498 مشروعا موزعة على 6 مراكز، بمعدل تنفيذ 75.5%.

وأوضح عدد المشروعات بكل قطاع، حيث يضم قطاع مياه الشرب 101 مشروع، فيما يصل عدد مشروعات الصرف الصحى إلى 696 مشروعا وقطاع الصحة 218 مشروعا، كما يبلغ عدد المشروعات فى قطاع الشباب والرياضة 168 مشروعا وفى قطاع التضامن الاجتماعى 23 مشروعا، ومشروعات قطاع التنمية المحلية 42 مشروعا، أما قطاع الرى فيشمل 53 مشروعا، ويشهد قطاع الزراعة تنفيذ 42 مشروعا، ويحظى قطاع الكهرباء بتنفيذ 72 مشروعا، إضافة إلى قطاع الطرق الذى يشهد تنفيذ 83 مشروعا فى المراكز المستهدفة.

وقال زكى إن عدد المشروعات التى بدأ العمل فى تنفيذها يبلغ 1428 مشروعا من بين إجمالى المشروعات المستهدفة وتم الانتهاء من تنفيذ 502 مشروع، وبلغت نسبة البدء فى المشروعات 93.2%، بينما بلغت نسبة التنفيذ 75.5%.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء بقرية كفر داود العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية واستمع لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التى انطلقت أعمالها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".