جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.
بينما يكون الطقس ليلا معتدلا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء.
توقعات درجات الحرارة
وكشفت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية صباحا حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.
سقوط أمطار فى مصر
وأوضحت الأرصاد، أن خرائط الطقس تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية تباعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.