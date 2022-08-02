طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء. حالة الطقس اليوم وكشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 34 24 طنطا 34 25 شبين الكوم 35 24 دمنهور 34 24 بلطيم 31 25 مطروح 31 23 السلوم 32 21 سيوة 38 22 بورسعيد 33 25 دمياط 33 25 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 23 العريش 33 24 رفح 33 24 رأس سدر 36 26 نخل 36 18 نويبع 37 27 طابا 37 27 كاترين 34 19 الطور 37 24 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 29 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 24 سوهاج 39 25 قنا 41 25 الأقصر 41 26 أسوان 42 28 إدفو 41 28 أبو سمبل 41 27 الوادى الجديد 40 22 شلاتين 37 26 حلايب 34 25

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