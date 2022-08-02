محافظ الغربية: الجمهورية الجديدة مسالمة وليست مستسلمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الحوار والعلاقات المسكونية لمجمع الدلتا الإنجيلى الذى ترعاه سنودس النيل الإنجيلى بمدارس السلام بطنطا، مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا السابق، والقس إكرامى لمعى رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى، والقس نشأت وطسن، والقس يسرى عيسى، ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وأضاف محافظ الغربية أن الرئيس السيسى بدأ بناء الإنسان بالأسرة، وعلى رأسها المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوو الهمم، لبناء الوعى لديهم لاستعادة الروح الوطنية والإعداد لمعركة البناء والإصلاح.

وتابع قائلا "الدولة الجديدة قائمة على بناء الإنسان، ولذا اهتم الرئيس السيسى بمحورين مهمين تعمل المحافظة على تحقيقهما، وهما محور التنمية البشرية ومحور التمكين الاقتصادى، فشرعت المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية فى العمل على هذين المحورين لتدعيم عملية بناء الإنسان المصرى القادر على البناء فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث تقع على الأسرة والمدرسة مسؤولية كبيرة فى بناء الطفل وغرس قيم الولاء والانتماء لديه، ورفع قيمة مصر داخل نفوسهم، ومن هنا يبدأ بناء الإنسان".

وأشار المحافظ إلى أنه على مر العصور، وقف الإنسان المصرى صامداً أمام المحن والصعاب من أجل الحفاظ على وطنه ووحدته، فمصر دائما تعطينا وقت الشدائد خير دليل على التعايش السلمى بين نسيجها الواحد، فالتعايش السلمى ليس وليد اللحظة أو اليوم، بل هو موجود منذ القدم ومستمر ودائم ما دامت مصر، فستظل مصر مرفوعة الرأس قوية بأبنائها المصريين".

واستمع الحاضرون، خلال الاجتماع، أيضًا إلى كلمات ومداخلات من الدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والنائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، والدكتور سيف رجب قزامل رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عويس رئيس لجنة الفتوى ومدير عام وعظ الغربية، ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.