هل إجراء عقد الزواج مكروه فى شهر المحرم؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج فى شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له فى الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة".

وأضافت: "عقد الجواز بلا خلاف يجوز عقده فى شهر المحرم كغيره من الشهور"، ولابد ألا يلتفت العامة لهذا الكلام المخالف لشريعة الإسلام، وعليهم أخذ رأى المختصين، مشددة على أن الرسول الكريم حذر من يفتى الناس بغير علم، فقال عليه الصلاة والسلام: "من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

موعد الهجرة النبوية الصحيح

وكانت دار الإفتاء قد أجابت على سؤال يحير الأذهان فى كل ذكرى لـ الهجرة النبوية المشرفة.

السؤال يتعلق بموعد هجرة النبى الكريم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهل كان فعلا فى شهر المحرم، أم كان فى شهر ربيع الأول؟

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى ردا على هذا السؤال: "وصل النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فى شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجرى، لأنه كان بداية العزم على الهجرة".

وأضافت: "يقول الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى": "وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أى التأريخ بالهجرة، مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِى الْمُحَرَّمِ، إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِى أَثْنَاءِ ذِى الْحِجَّةِ وَهِى مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ".