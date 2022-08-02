بشرى من محافظ الدقهلية لـ المترددين على المستشفيات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم افتتاح مكتب لخدمة المواطنين بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، لتلقى وحل كافة المشاكل التى تواجه المرضى، بهدف ضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.





وقال، فى بيان لـ محافظة الدقهلية، مساء امس الإثنين، إنه تم تخصيص 36 مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة لشراء المستلزمات الطبية اللازمة لسد احتياجات كافة المستشفيات عن طريق منظومة الشراء الموحد.

وأوضح أنه كلف الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة لجنة للمرور على كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ولأمانة المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف على الحالة الإنشائية وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرور على كافة الأقسام داخل المستشفيات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، بسرعة إعداد المقايسات لجميع المستشفيات بمتطلبات أعمال الحماية المدنية والصيانة وإرسالها إلى إدارة التخطيط بوزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

ووجه مختار بسرعة صيانة كافة الأجهزة الطبية المعطلة بالمستشفيات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار تنفيذ خطة التشغيل وتوفير بدائل لهذه الأجهزة حتى لا يؤثر عطلها على تقديم الخدمة الطبية.

وأشار بيان المحافظة إلى أن أعمال اللجنة أسفرت عن عدد من التوصيات منها فتح أقسام عزل "كورونا" والعنايات الخاصة بالعزل فى المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى نقل مطبخ أجا المركزى إلى مكان مناسب مطابق للمواصفات الصحية، وتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة المشونة بمخازن مستشفى المنصورة التخصصى، وتشكيل لجنة من المحافظة للوقوف على أسباب توقف أعمال رفع كفاءة مستشفى أجا ومراجعة الأعمال التى تمت.

جدير بالذكر، أن اللجنة قامت بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وأقسام العناية المركزة للتأكد من مدى توافر الأجهزة الطبية والأسرة بهم وصلاحيتها، بالإضافة إلى المرور على وحدات الغسيل الكلوى ومدى توافر الأجهزة الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوى، وأيضا تم المرور على حضانات الأطفال وأقسام الأشعة ومعامل التحاليل وبنوك الدم، فضلا عن المرور على كل الصيدليات للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجها المرضى، وتم مراجعة موقف الأجهزة والمعدات الطبية ومدى صلاحيتها الفنية ومراجعة عقود صيانتها وحصر كافة الأجهزة المعطلة والوقوف على أسباب تعطلها.