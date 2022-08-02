نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يحدد الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

جاء ذلك فى إحدى فقرات حلقة الإعلامى أحمد موسى، الذى نقل عددا من تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين.

وأوضح موسى، أن الدكتور طارق شوقى، نفى ما تم تداوله عن نسب النجاح عن المؤشرات وعن تحديد أوائل الثانوية العامة، قائلا: "الوزير قال إن كل ما يتم تداوله حاليا حول نسب النجاح غير صحيح".

وتابع موسى، إن وزير التعليم أكد أن نتيجة الثانوية العامة لم يتم اعتمادها حتى الآن وما تتناوله المواقع الإخبارية باعتماد النتيجة غير صحيح".