وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية إلى البرنامج الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى والإعلاميتان هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنه سعيد بالفيديو وردة الفعل ويشكر كل الناس على تكريمها له.
وعن تفاصيل حياته، قال: "أنا يوميتى 80 جنيه وبشتغل 8 ساعات ولما ساعدت الست البسيطة كان لوجه الله، لأن أهلى طول الوقت مربينى على الشغل والتعب".
وتابع: "أنا عندى 37 سنة وعندى ولدين بربيهم من شغلى وكان كل حلمى إنى أحج وربنا يكون راضى عنى".
برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامل النظافة صاحب تريند السوشيال ميديا: «باخد 80 جنيه فى اليوم ونفسى أحج» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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