عامل النظافة صاحب تريند السوشيال ميديا: «باخد 80 جنيه فى اليوم ونفسى أحج»

جدة - نرمين السيد - سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الضوء على قصة المواطن محمود رشدى، عامل النظافة الشهير الذى انتشر فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعى وهو يساعد سيدة بسيطة رغم ظروفه الصعبة.





وقال محمود، خلال مداخلة هاتفية إلى البرنامج الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى والإعلاميتان هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنه سعيد بالفيديو وردة الفعل ويشكر كل الناس على تكريمها له.

وعن تفاصيل حياته، قال: "أنا يوميتى 80 جنيه وبشتغل 8 ساعات ولما ساعدت الست البسيطة كان لوجه الله، لأن أهلى طول الوقت مربينى على الشغل والتعب".

وتابع: "أنا عندى 37 سنة وعندى ولدين بربيهم من شغلى وكان كل حلمى إنى أحج وربنا يكون راضى عنى".

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا.