جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مع وفد من شركة "هواوى" العالمية أحدث الإمكانات والحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة فى مجالات متعددة مثل توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحلول الفنية والتطبيقات فى مجال الطاقة النظيفة وقياس انبعاثات الغازات، والحوسبة السحابية، والحلول الذكية فى المجالات الصناعية المختلفة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، فى مكتبه بمدينة شرم الشيخ، بالوفد الذى ضم جيم ليو المدير التنفيذى لمكتب مصر، وفيليكس شيو المدير التنفيذى للقطاع الحكومى، وإيريك زوانج المدير الفنى لمكتب مصر، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للإعداد والتجهيز لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) المقرر عقده بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم. وذكرت محافظة جنوب سيناء، فى بيان صادر اليوم الاثنين، أن وفد شركة "هواوى" أعرب عن انبهاره من حجم الأعمال المنفذة بمدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون الكامل مع المحافظة لدعم مؤتمر التغيرات المناخية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد هواوى العالمية سبل دعم مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.