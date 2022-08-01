وزير النقل: عندنا 800 جرار بينهم 400 عطلان والباقي ”بيشاوروا نفسهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 11:24 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان هناك 800 جرار قطار بينهم 400 جرار عطلان لا يعمل والباقيين «بيشاوروا نفسهم»، معلقا «نمتلك حاليا ورشة لصيانة القطارات الروسية».

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه سيتم إضافة نحو 400 جرار جديد لهيئة السكك الحديدية إلى جانب صيانة الجرارات القديمة.

وأكمل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن عربات قطارات السكك الحديدية تحتاج إلى صيانة من البوية والدهان وتغيير الكراسي وصيانة النوافذ ودورات المياه .

واختتم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في مثل هذا اليوم من العام المقبل تكون هيئة السكك الحديدية تحصل مصروفاتها ولا تخسر شيئًا.