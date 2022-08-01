مراقبة الأغذية بالعريش: المرور على 25 منشأة وإعدام 146 كجم سلع غير صالحة

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية فى مدينة العريش حملة مرورية على 25 منشأة غذائية مختلفة، حيث قامت بسحب 11 عينة للفحص والتحليل للصلاحية، كما حررت 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لمخالفة قواعد النظافة.





وأسفرت الحملة أيضا عن إعدام 146 كيلو جراما من الأغذية والخضروات التالفة وغير المحتفظة بخواصها الطبيعية، وكذلك إعدام 23 لترا من المشروبات الغازية والعصائر والألبان وزيوت القلى غير الصالحة للاستهلاك.

وجاءت هذه الحملة بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق كامل بضرورة استمرار الحملات على الأسواق ومحلات البقالة، وبتعليمات المدير الوقائى الدكتور أسامة سالم بالمرور على جميع المحال العاملة فى مجال تداول الأغذية بصورة منتظمة؛ لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين.

وفى سياق آخر، أكد مدير عام التثقيف والإعلام الصحى فى شمال سيناء الدكتور حاسم حمدى، استعداد فرع ثقافة شمال سيناء لإطلاق ندوات برنامج التعليم الصحى بعنوان "جيل بكرة يكبر بصحة".

وأشار حمدى، خلال زيارته لفرع ثقافة شمال سيناء اليوم الإثنين، إلى انتهاء الاستعدادات لإطلاق الندوات بالبرنامج الصيفى للأطفال فى قصور الثقافة بالمحافظة خلال شهر أغسطس الجارى.

بدوره، أوضح مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء فتحى عثمان، أن الهدف من البرنامج هو نشر الوعى الصحى بين الأطفال بقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية وتعليمهم وتربيتهم من أجل صحة أفضل، وكذلك تعليمهم السلوكيات السليمة للحد من انتشار الأمراض، وخصوصا أمراض الصيف.

يذكر أن برنامج التعليم الصحى "جيل بكرة يكبر بصحة" ينفذ حاليا بمساجد المحافظة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديريتى الصحة والأوقاف بهدف التعليم الصحى للوقاية والحد من انتشار الأمراض.