حضر الندوة نحو 140 شخصا من أهالى القرية ضمن سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن المبادرة والتى أطلقها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على مستوى المحافظات وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف للمقبلين على الزواج.
وذكرت محافظة أسوان،فى بيان اليوم، أن المحافظ أكد السعى لتحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة لتساهم بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" فى إعلاء القيم المعنوية للزواج ونشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصرى وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، مطالبا بحشد جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة لتفعيل المبادرة وإبراز دورها وأهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين ولاسيما أنه يتم تنظيم هذه الندوات التعريفية بالتنسيق بين مشيخة الأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومى للمرأة ووحدتى السكان وتكافؤ الفرص وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يتابع أعمال مبادرة لتسكنوا إليها برعاية الأزهر الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.