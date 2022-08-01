محافظ أسوان يتابع أعمال مبادرة لتسكنوا إليها برعاية الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية اليوم الإثنين، جهود مبادرة "لتسكنوا إليها" التى يرعاها الأزهر الشريف والتى تم خلالها تنظيم ندوة توعوية بالمعهد الأزهرى بالكاجوج التابع لمركز كوم أمبو.





حضر الندوة نحو 140 شخصا من أهالى القرية ضمن سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن المبادرة والتى أطلقها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على مستوى المحافظات وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف للمقبلين على الزواج.

وذكرت محافظة أسوان،فى بيان اليوم، أن المحافظ أكد السعى لتحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة لتساهم بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" فى إعلاء القيم المعنوية للزواج ونشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصرى وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، مطالبا بحشد جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة لتفعيل المبادرة وإبراز دورها وأهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين ولاسيما أنه يتم تنظيم هذه الندوات التعريفية بالتنسيق بين مشيخة الأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومى للمرأة ووحدتى السكان وتكافؤ الفرص وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.