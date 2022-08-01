الخارجية: مصر تتابع تداعيات انفجار شاحنة نقل وقود فى مدينة سبها

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع تداعيات الحادث المؤسف، الذى وقع اليوم الاثنين فى دولة ليبيا الشقيقة، إثر انفجار شاحنة نقل وقود فى مدينة سبها؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.





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