«صحة السويس» تكشف حقيقة توقف أو إلغاء الزمالة المصرية

جدة - نرمين السيد - نفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، الشائعات المتداولة بشأن توقف أو إلغاء الزمالة المصرية بمحافظة السويس، مؤكدا استمرار العمل التدريبى لمتدربى الزمالة.





جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة، مع الدكتور حسام حسنى الأمين العام والدكتور عبد السلام شلبى الأمين العام المساعد للزمالة المصرية، اليوم الاثنين، بمقر الزمالة المصرية بالقاهرة، لبحث أوضاع الزمالة المصرية بمحافظة السويس ودفع مسيرة العمل التعليمية والطبية بما يحقق النفع للمواطنين وللأطباء المتدربين.

وأشار وكيل الوزارة - فى بيان - إلى أنه يجرى الإعداد لاعتماد 5 أقسام أخرى جديدة بمستشفى السويس العام تحت إشراف الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات، بخلاف 15 قسما، قد تم اعتمادها سابقا، بهدف جذب المتدربين ودعم الخدمة الطبية.

يذكر أنه تم اعتماد الدكتور إسلام منصور منسقا رسميا للزمالة المصرية بمديرية الصحة بالسويس، وذلك فى إطار سعى وزارة الصحة والسكان للنهوض بالعملية التدريبية بما يرتقى بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.