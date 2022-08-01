محافظ قنا: المبادرات الرئاسية تهدف لتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة

جدة - نرمين السيد - وشدد على أن النتائج الإيجابية التى حققتها هذه الجهود، تدفعنا نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار، وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الاثنين، مع المواطنين بمركز نجع حمادى بحضور جميع مسئولى الأجهزة التنفيذية والمواطنين المتقدمين بالشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.

وشدد محافظ قنا حرصه على حل شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق فكرة تنظيم اللقاءات الجماهيرية فى المدن تخفيفا على المواطنين من الذهاب إلى مدينة قنا لتقديم شكواهم، إلى جانب استمرار استقبال المواطنين يوميا بمكاتب القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة وهو ما ساهم فى حل كم كبير من الشكاوى، ومن ثم تصدرت محافظة قنا المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية فى الاستجابة لشكاوى المواطنين طبقا للتقرير الشهرى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

واستمع محافظ قنا إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث استقبل ما يزيد عن 220 طلبا، ما بين توفير فرص عمل، وطلبات انتداب، وتوصيل مرافق، والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعى، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات.

وفى سياق آخر، قام وفد من أساتذة جامعة جنوب الوادى، اليوم، بزيارة إلى قرية "الحلة" بمركز قوص بمحافظة قنا، وعقد لقاء تشاوريا لبحث آليات تنفيذ مشروع "أمل مصر" بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز قوص وقرية الحلة ومسئولى مشروع 'أمل مصر".

وأكد الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية ورئيس وفد الجامعة أن جامعة جنوب الوادى لا تدخر جهدا فى المشاركة الفعالة بكافة المبادرات التى تخدم المجتمع والبيئة المحيطة ومنها مشروع أمل مصر فالجامعة تمثل بيت الخبرة للعديد من المشروعات القومية.

واستعرض وفد الجامعة عدة مقترحات لتصميم بوابة مدخل القرية وكورنيش النيل والنصب التذكارى لشهداء القرية وجدارية بالقرية مع مراعاة البعد الجمالى والبيئى والاقتصادى لكافة التصميمات.



ويهدف المشروع إلى تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية صديقة للبيئة، كما سيتم عمل مقايسات مبدئية لتنفيذ عدد من التوصيات لتنفيذ المشروع وهى توفير مساحة أرض لإقامة مصنع للتمور، ورصف مساحة 1200 متر، بجانب تركيب كشافات إنارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، بالاضافة إلى تركيب 4 محابس رئيسية لشبكات المياه، وعمل نصب تذكارى لشهداء قرية الحلة.

ويهدف المشروع لإنشاء بوابة لمدخل القرية، وعمل ممشى على النيل، كما سيتم دهان المنازل بلون معمارى مناسب للتراث الشبع بالقرية، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية لأبناء القرية وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة لشباب القرية وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة المهندس محمد محمود على حسن وأولاده الخيرية.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبى مشروعات تطوير وتنمية قرية الحلة ضمن مشروع "أمل مصر" لتطوير قرية الحلة بمركز قوص، والتى تعد نموذجا لأول قرية على مستوى الجمهورية.

كما تفقد السكرتير العام، القافلة الشاملة والتى ضمت تخصصات طبيه وبيطرية وزراعية ومحو الأمية برعاية من جامعة جنوب الوادى، وتابع سير العمل وتذليل جميع العقبات لتحقيق المستهدف من القوافل.

وعلى هامش الزيارة تفقد السكرتير العام الموقع المقترح للنصب التذكارى لشهداء القرية والطريق المؤدى للممشى السياحى ليكون متنفسا لأهالى القرية للتنزه به.