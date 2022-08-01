الرعاية الصحية: إنشاء أول مستشفى افتراضى مربوط بعيادات متنقلة فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة الهيئة، رقم (53)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع، الخطة التنفيذية للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، إضافة إلى عرض التقرير النهائى للجنة استلام الأصول بالمحافظة، وشملت الخطة التنفيذية استعراض كيفية إدارة وتشغيل خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة، وموقف تسجيل المنتفعين والفحص الطبى الشامل، والتحول المؤسسى، والموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمى، والتسجيل والاعتماد، لضمان ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.

وأعلن السبكى، خلال الاجتماع، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء على 31 منشأة صحية، تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة و8 مستشفيات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.

وأضاف، أنه بلغ التسجيل الورقى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء إجمالى 108.935 ألف مواطن، فيما بلغ التسجيل الإلكترونى 72.944 ألف مواطن، ونوه إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الطبى الشامل لأكثر من 71 ألف مواطن من منتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.

وتابع أنه تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولى طبقا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، والمقرر تقديمها نموذجا لأول مستشفى خضراء فى مصر، لافتا إلى السعى قدما لاعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولى طبقا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية الرائدة فى العالم GCI، فى إطار تعزيز تشغيل مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، بما يتوافق مع مقومات محافظة جنوب سيناء كونها مقصدا سياحيا لجميع دول العالم.

وكلف بوضع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية والقانونية لتقديم نموذج حقيقى للتشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء وفقا لخصائصها وطبيعتها المميزة، لتكون نموذج رائد لتطبيق أفضل نظم الإدارة الصحية وتحقيق التنافسية العالمية، بما فى ذلك تشغيل المنشآت الصحية، والقوافل الطبية والعيادات المتنقلة، الزيارات المنزلية، التطبيب عن بعد، خدمات المعامل والأشعة الذكية، إدارة الأزمات وفرق الانتشار السريع.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ على إنشاء أول مستشفى افتراضى مربوط بعيادات متنقلة لخدمة التجمعات البدوية بجنوب سيناء، وضمان تلبية احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وكافة المتعاملين بشكل كامل على أعلى مستوى.

وقرر، ضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقانونية بهيئة الرعاية الصحية فى أعمال اللجنة (50) لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الصادرة باجتماع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير النهائى للجنة استلام الأصول بمحافظة جنوب سيناء، والذى يشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2022، الموافقة على نقل الأصول لعدد 2 مستشفى "شرم الشيخ الدولى، رأس سدر"، بالإضافة إلى 13 مركز ووحدة طب أسرة من الجهات التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك علاوة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر مربع بمدينة طور سيناء كمقر لفروع هيئات التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء، مع عرض نتائج تنفيذ التوصيات باجتماع مجلس الإدارة القادم.

ووجه، بإعداد مقترح خلال أسبوع من تاريخه لتخصيص مقر مؤقت لفرع هيئة الرعاية الصحية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما كلف بتجهيز خطة التأمين الطبى الخاصة بالاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة فى دورته القادمة السابعة والعشرين COP27، والمقرر انعقاده فى شرم الشيخ نوفمبر القادم.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء السنوى عن الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى عرض تقرير الموقف المالى والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة للعام المالى 2022/2021، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة تقرير الأداء السنوى والحساب الختامى للعام المالى 2022/2021.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى تقديم أكثر من 13 مليون خدمة طبية منها 185 ألف عمليات وجراحات متنوعة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

ولفت، إلى أن إجمالى خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات الثلاث بلغ أكثر من 6،5 مليون خدمة طبية، بما يعكس ثقة المواطن فى خدمات الرعاية الصحية الأولية العمود الفقرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.