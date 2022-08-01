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محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مركز السيطرة الموحد بشرم الشيخ

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أ ش أ 2022-08-01 20:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ ودوره فى دعم مؤتمر التغيرات المناخية تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية، والجارى تنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية.

وذكرت المحافظة -فى بيان- أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية؛ للإعداد والتجهيز لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

واستعرض المحافظ، معدلات التنفيذ الحالية لمركز السيطرة الموحد الإضافى للشبكة الجارى تنفيذه بمدينة شرم الشيخ استعدادا للمشاركة فى فاعليات مؤتمر المناخ، بداية من رفع درجات الاستعداد وتحقيق التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين كافة الجهات الحكومية، سواء داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير خدمات وإمكانيات الشبكة الأساسية، وتوفير وإتاحة كافة الأنظمة الحديثة، مثل الإنذار المبكر، والخرائط التفاعلية، والرصد المرئى، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذى القرار من كافة الجهات (الكهرباء - البترول - البيئة - السياحة - الموارد المائية - الطيران المدنى).

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى فى إطار تأكيد مكانة الدولة وقدرتها الدائمة على تنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بداية من استقبال الوفود المشاركة وتذليل أى مصاعب تواجه الوفود المشاركة فى فاعليات مؤتمر المناخ فى أزمنة قياسية تتفوق على المعدلات الدولية وذلك خلال جميع فاعليات المؤتمر وحتى مغادرة الوفود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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