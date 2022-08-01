هل يرتفع سعر الدولار بالأيام المقبلة، الجميع يتابع بشغف سعر الدولار مقابل الجنية المصري ونظراً لإهتمام الكثير من المواطنين المصريين داخل وخارج مصر بمتابعة التغيرات في سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة الحكومية والخاصة، حيث أنه يشهدت أسعار الأوراق النقدية وخاصة الدولار الكثير من البحث عبر محركات البحث الإلكتروني وأذا حدث وأرتفع مرة أخرى سوف يصل إلى الاضطراب الأقتصادي عالمياً أذا أرتفع سعر الدولار، حيث قفز سعر الدولار وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي إلى أعلى مستوى له.

هل يرتفع سعر الدولار بالأيام المقبلة مقابل الجنية المصري

وقد أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ صحة الكلام حيث أرتفع مره أخرى أمس الأحد الموافق 31 يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك. وبحسب بيانات البنك المركزي، وقد تداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق سعر صرف الدولار الرسمي الذي وصل إلى زيادة كبيرة بقيمة 19.01 جنيه للبيع وسجل 18.90 جنيه للشراء أمس. حيث أنهى الدولار تعاملاته في البنوك المصرية على ارتفاع بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري. وأستقرت معظم أسعار العملات اليوم في مصر ، وكذلك سعر الدولار اليوم في البنوك بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي. وقد كشفت التوقعات أرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترات القادمة مع نقص الاحتياطي الدولار، وذلك بسبب ضعف إقبال الاستثمارات بالبلد خلال الفترة الماضية، وهذه نتيجة طبيعية وتمر بها جميع دول العالم، بسبب ما تشهده من صراعات.

أسعار الدولار اليوم بالجنية المصري