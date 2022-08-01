محافظ الوادى الجديد يوجه بتركيب وحدات طاقة شمسية فى فندق الخارجة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة محافظ الوادى الجديد الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق الخارجة التابع للمحافظة رافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وحنان مجدى نائب المحافظ. وفى سياق آخر، كلف الوحدة المحلية لمركز الخارجة برفع المخلفات بشارع اللواء محمود عشماوى الواصل بين حى 25 يناير ومجمع التمور وتسوية وزراعة جانبى الطريق بالأشجار لمنع تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضارى بالشارع.

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