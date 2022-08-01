التعليم العالى: تكليف عدد من نواب رؤساء الجامعات بتسيير الأعمال

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التكليفات جاءت على النحو التالى: الدكتور محمود محمد إبراهيم المليجى، قائما بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسام محمد كمال، قائما بأعمال رئيس جامعة حلوان.

كما تضمنت التكليفات الدكتور خالد محمود محمد جعفر، قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شحاتة غريب محمد شلقامى، قائما بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور حمدى محمد حسين شحات، قائما بأعمال رئيس جامعة الأقصر.