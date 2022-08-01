عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة مواطن فى حاجة إلى عملية قلب مفتوح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: "استجابة سريعة من سيادة الرئيس بعلاج فايز، وكل اللى عايزه هايتعمل، ربنا يعزك يا سيادة الرئيس، سيادة الرئيس ينظر للمواطن المصرى واحتياجاته".

فى حين عقب فايز حلمى: "أنا بشكر الرئيس السيسى، وأنا كنت واثق من استجابته لأنه مبيرجعش حد أبدا ومش بيسيب أى مواطن مصرى مريض، ربنا يخلى الرئيس ويخلى مصر وتحيا مصر".

وأوضح أنه سيخرج معاش العام المقبل، متابعا: "أناشد الرئيس السيسى بتكليفى بأى عمل متطوع أعمله فى البلد بعد ما أخرج على المعاش، لازم أخدم البلد، أنا خدام لمصر".