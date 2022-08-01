والد الطفل ياسين: بلدنا مفيش زيها.. ومصر دائما عند حسن ظن أبنائها

جدة - نرمين السيد - كما وجهوا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على العناية بالمؤسسات الصحية واستقبال المصريين بالداخل والخارج فى الحالات الحرجة.

وأكد والد ياسين، أن مصر دائما عند حسن ظن أبنائها، وهذا ما يبعث على الفخر، مضيفا: "يجعلنا واثقين أن بلدنا مفيش زيها، وأنها بلد الأمن والأمان، والمواقف الصعبة تؤكد لنا نقاء معدن مصر وأصلها الطيب".

جاء ذلك على هامش زيارة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى الطفل المصرى ياسين حسام، العائد من المملكة العربية السعودية للعلاج بالمعهد القومى للأورام، للاطمئنان على صحته، بعد نقلة لمصر بطائرة مجهزة لتلقى العلاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاهتمام بشأنهم.