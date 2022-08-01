وزير الزراعة يبحث تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بشأن المحاصيل الاستراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 07:26 مساءً - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة بشأن وضع رؤية للمحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الجديد.

وأكد القصير خلال الاجتماع ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم، وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة والمعتمدة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

‏وقال القصير إن وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخها أنتجت 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين مع التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى، وتكثيف آليات الإرشاد، واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.