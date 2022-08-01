جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكرى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى بتوشكى. وتم استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خصوصا ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الرى المحورى وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجارى تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذلك سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادى. ووجه الرئيس السيسى، بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة فى توشكى وتطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه بتكامل الجهود لإضافة مساحات للرقعة المستصلحة بتوشكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.