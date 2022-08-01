مدبولى يتابع خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة قامت ولا تزال تبذل جهودا واسعة فى ملف فض التشابكات الحكومية، لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطنى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات. وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية. وشهد الاجتماع استعراض موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزارة المالية، لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات، عن طريق مقاصات، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات بين الجهات المختلفة، وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بوضع تصور بهذا الشأن.

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