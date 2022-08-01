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عمر شويل - جدة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة منذ أيام يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2022، خاصة بعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب إنتهاء الامتحانات عن أن الوزارة ستعلن عن موعد ظهور النتيجة.

ما موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2022

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس الماضي، الموافق 21 يوليو عن موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول، كما اوضحت ضوابط التظلمات ومواعيد امتحانات الدور الثاني، حيث أعلنت الوزارة في مرسوم لها عن أنا موعد النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس أي يوم الخميس الموافق 4 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت الوزارة موعد وجدول امتحانات الدور الثاني 2021- 2022 لطلاب الثانوية العامة في مصر.

حيث تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 20 أغسطس بامتحان اللغة العربية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس بأداء الطلاب لامتحان الأحياء الشعبية العلمية، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات.

جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة للمكفوفين

كما نشرت الوزارة جدول امتحانات إتمام دراسة الثانوية العامة الدور الثاني للطلاب المكفوفين، حيث يكون امتحان اللغة العربية ورقة أولي ابتداء من يوم السبت 20 أغسطس، بينما يتم امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية في اليوم التالي، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 31 من أغسطس بأداء الطلاب لامتحان مادتي الفلسفة والمنطق.

ويواجه طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الكثير من التخوفات من النتيجة، نظرا لأن نتيجة الثانوي هي العامل الحاسم لدخول الطالب إلى الكلية التي يرغب فيها من عدمه، وخاصة أن تنسيق الجامعات المصرية لا يتم سوى بعد ظهور النتيجة، التي يعلق عليها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم أحلامهم وآمالهم.

كان طلاب الثانوية العامة قد تقدموا لأداء امتحانات الدور الاول، مع بعض الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء الشعبة العلمية، وادعاء البعض حدوث تسريب لامتحانات بعض المواد، الأمر الذي نفته الوزارة حينها.