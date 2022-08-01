انت الان تتابع خبر عاجل.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي.. يلا كل الطلاب يستعدوا ويقدموا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم التظلمات الخاصة بالطلاب والطالبات في الثانوية الأزهرية وهذا في 198 مكتباً بجميع الإدارات والمناطق الأزهرية في كل المحافظات، وهذا بحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، ويرتبط ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي، للبنين والبنات بنتيجة الطعون وامتحانات الدور الثاني.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

وسوف تظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي لكلاً من البنين والبنات، وهذا بعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني وتسجيل الرغبات، وبجانب هذا الإنتهاء من الطعون المقدمة إذا تقرر غلق باب التظلمات يوم 31 أغسطس.

وكشفت جامعة الأزهر في بيان لها أنه غير صحيح ما انتشر حول تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي بنين وبنات، وأيضاً الحدود الدنيا للقبول في الكليات، حيث أنه يوجد الآلاف من الطلبة والطالبات عندهم دور ثاني ومن الصعب أن يكون هناك مؤشرات الاولية الخاصة بالقبول في كليات الجامعة سواء بالأقاليم أو القاهرة.