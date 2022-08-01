انت الان تتابع خبر فاتورة الكهرباء – الوزارة تعلن عن رابط وخطوات وطرق دفع استهلاك أغسطس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من المواطنين في الأيام الحالية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس، حيث ارتفعت حركات البحث على المحرج جوجل خلال الدقائق الماضية حول رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء عن خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس 2022، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2022:

1- الدخول على موقع وزارة الكهرباء عن طريق اضغط هنا 2- الضغط على أيقونة قسم الخدمات

3- الضغط على الاستعلام عن الفواتير

4- كتابة المحافظة التابع لها عنوان السكن

5- كتابة بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام