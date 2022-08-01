انت الان تتابع خبر فاتورة الكهرباء – الوزارة تعلن عن رابط وخطوات وطرق دفع استهلاك أغسطس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من المواطنين في الأيام الحالية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس، حيث ارتفعت حركات البحث على المحرج جوجل خلال الدقائق الماضية حول رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء عن خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس 2022، والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2022:
طرق دفع فواتير الكهرباء
وحددت الوزارة مجموعة من طرق دفع فواتير الكهرباء بطريقة إلكترونية، والتي تتمثل في الموقع الرسمي للشركة القابضة على شبكة الانترنت، و مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي ومصاري وفروع شركة أمان، بالاضافة إلي منفذ فوري والتي يبلغ عددها 120 ألف نقطة، المحافظ الخاصة بالنبوك وتليفونات المحمول.تطبيق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء علي متجر جوجل.