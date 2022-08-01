انت الان تتابع خبر عاجل.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هنكشف عن موعد فتح التقديم لكل الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المجلس الأعلي للجامعات بالإعلان عن فتح باب التقديم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية لكل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظام “الثلاث والخمس سنوات”، والمعاهد الفنية “نظام السنتين بعد الثانوية”، وذلك للقبول في كليات “التجارة، الهندسة، الحقوق، الزراعة”، في الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

موعد فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكشف المجلس من خلال موقعة الرسمي، أن الأمتحانات يوم الأحد 7 أغسطس 2022 وسوف يتم إغلاق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بـ 5 أيام، وأوضح أنه تم العمل على تعديل مسمي المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية وأصبحت تحت مسمي واحد، وهو “اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية” وذلك للقبول في واحدة من كليات “الهندسة، الحقوق، الزراعة، التجارى”.

تنسيق القبول في المعاهد والجامعات

وأضاف الأعلى أنه لا يسمح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية “نظام الثلاث سنوات، ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية “نظام الخمس سنوات” دفعتي 2020/2021، وهم الذين تم ترشيحهم بشكل فعلي يمن خلال مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد لإحدى الكليات التي يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالدبلومات والمعاهد لها “التجارة والزراعة والحقوق والهندسة”، والتقديم إلى اختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2022/2023.