Magna Graecia Film Festival يكرم زاهي حواس لتأليفه أوبرا توت عنخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:28 مساءً - كرم Magna Graecia Film Festival MGFF، عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" في المهرجان السينمائي الدولي التاسع عشر بمدينة "كاتان زاروا" الإيطالية.

وتم الإحتفال "بزاهي حواس" لتأليفه أوبرا "توت عنخ آمون"، والتي أطلق عليها Gianvito Casadonte رئيس المهرجان بأنها أهم حدث في فني لعام 2022.



ووقف "حواس" أمام مئات القنوات التلفزيونية والصحف لإجراء اللقاءات والأحاديث الصحفية، وكذلك إجراء الحوارات التلفزيونية، وبعد ذلك قام المهرجان بالإعلان عن تكريم حواس وعرض فليم عنه لمدة 3 دقائق, وأطلقوا عليه إنديانا جونز العصر الحديث.

ودخل "حواس "المهرجان ومعه والعديد من ممثلي السينما الإيطالية والأمريكية أمام تصفيق عشرة آلاف مواطن، وقام بتقديمه مغني إيطالي شهير.

وقال "حواس" انه سعيد بوجود الموسيقار وكاتب السيناريو للاوبرا من ايطاليا، وانه قام بتأليف هذا العمل بمناسبة مئوية الملك توت عنخ آمون.

وسوف يلقي "حواس" الليلة ندوة عن الملك توت عنخ آمون علي هامش المهرجان الذي سيستمر حتي ٧ أغسطس الجاري.

وهذه أول مرة يتم تكريم أثري في مهرجان سينمائي.