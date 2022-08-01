”الصحة” تطلق 58 قافلة طبية بالمحافظات خلال 10 أيام ضمن مبادرة حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل، اليوم الأحد، بمناطق مركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وعزاقة محافظة المنيا، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع‏ أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 أغسطس بمناطق 8000 فدان حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وبني عدي مركز منفلوط محافظة أسيوط، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، ووادي القمر حي العجمي محافظة الاسكندرية، ونزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج، وقال عبدالغفار إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 أغسطس بمناطق العثمانية مركز المحلة اول محافظة الغربية، وكشوك عميرة محافظة مطروح، والشرقى سمهود مركز ابو تشت محافظة قنا، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وصقط الغربية محافظة المنيا، وابو الريش بحري محافظة أسوان، والبذور مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والعجرة مركز ببا محافظة بنى سويف، ومركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس، وكفر صراوة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولفت عبدالغفار إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 4 و5 أغسطس بمركز الحي 16 بالعاشر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية، وأبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، ورعاية الطفل مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجارى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 أغسطس بمناطق قاي مركز أهناسيا محافظة بني سويف، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وبني قرة مركز القوصية محافظة أسيوط، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واصف مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ومناشي الخطيب محافظة الفيوم والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووحدة البصرة حي العامرية محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهى مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، ومركز طبي صقر قريس حي البساتين محافظة القاهرة، والمكس مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والمشاعلة مركز ابو كبير محافظة الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، وابو شحاتة مركز اسماعيلية محافظة الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ولفتت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 9 و10 أغسطس بمناطق ابو رواش حي كرداسة محافظة الجيزة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وعواجة مركز ديروط محافظة اسيوط، وبنجر 5 حي برج العرب محافظة الإسكندرية

واختتمت الصادق أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية في يومي 10 و11 أغسطس بمناطق ام الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمرينات مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وبسطرة (جويدة) مركز دمنهور محافظة البحيرة، وسنور محافظة بنى سويف، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ودروة مركز اشمون محافظة المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وغزالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا.