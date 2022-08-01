انت الان تتابع خبر معاش نقابة المعلمين للورثة – نكشف عن موعد وأماكن الصرف- شوف حسابك دوقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن موعد صرف معاش نِقابة المعلمين للورثة، وذلك عبر تصريحات له خلال الدقائق الماضية.

وأعلن الزناتي أنه تم البدء في صرف معاش نِقابة المعلمين للورثة بداية من اليوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 2022، حيث أن الأموال الخاصة بها باتت متاحه الآن داخل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة والمختلفة في جميع محافظات جمهورية مصر

وأشار نقيب المعلمين أن الدفعة التي تم البدء في صرفها هي دفعة شهر يوليو 2022 موضحاً أن أزمة حقيقة تواجه النقابة وهي أن هناك زيادة مستمرة لأصحاب المعاشات من الأعضاء حيث أنه يخرج على المعاش كل عام ما يقارب 40 الف معلم.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب، ان الدفعة السابقة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات من أغضاء النقابة قدرت بـ135 مليون جنيه مصري.