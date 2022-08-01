عاجل.. السيسى يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولى إيثيلين فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية فى توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووجه الرئيس، فى هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج "البولى إيثيلين"، لسد احتياجات السوق المحلى من المكونات الصناعية التى تدخل فى عملية التنمية والإنتاج فى العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

واطلع الرئيس السيسى، على تفاصيل المجمع الصناعى الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، والذى من المنتظر أن يساهم فى إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة فى العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمى من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائى السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالى 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية فى مبادرة "حياة كريمة" عوضا عن استيرادها من الخارج.

وسيتكون المجمع الصناعى من 6 مصانع رئيسية فى مختلف القطاعات المتعلقة بمشتقات "البولى إيثيلين"، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقا للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دوليا، بما يفتح آفاق التصدير، خصوصا للدول الإفريقية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوميسا، وسيحتوى أيضا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفنى، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه فى منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.