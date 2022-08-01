وزيرة الهجرة تزور الطفل ياسين: عبارة «مصر معاك» جملة حقيقية وليست شعارا

جدة - نرمين السيد - زارت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطفل المصرى ياسين حسام، العائد من المملكة العربية السعودية للعلاج بالمعهد القومى للأورام، للاطمئنان على صحته، بعد نقله لمصر بطائرة مجهزة لتلقى العلاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاهتمام بشأنهم.





ومن ناحيتها، أشادت نبيلة مكرم، بجهود القائم بأعمال وزيرة الصحة، وفريق عمل الوزارة، لدعمهم الكبير فى مثل هذه المواقف، مشيدة بمستوى الخدمة الطبية بالمعهد القومى للأورام، كما ثمنت حرص الطاقم الطبى بالمعهد على الاهتمام بحالة الطفل ورفع معنويات والديه، ومتابعة الحالة أولا بأول.

وفى سياق متصل، أوضحت وزيرة الهجرة، أن مصر تفتح بابها لأبنائها فى كل المواقف، لتصبح عبارة "مصر معاك" جملة حقيقية لا مجرد شعار، مشيرة إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية، ومن أبرزها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة، والتى ساهمت فى القضاء على "فيروس سى"، أحد مسببات الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعامل مع الوافدين بإنسانية وتقديم الخدمات العلاجية بشكل لائق، دون تفرقة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن التنسيق جاء استجابة بعد استغاثة ولى أمر الطفل بتوفير إخلاء طبى جوى بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبى للطفل ولم يعد يغطى تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بجميع التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، وتم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفى السعودى الألمانى فى المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

زأوضحت وزيرة الهجرة، أنه فور تلقى استغاثة ولى أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجى، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما فى صف أبنائها فى كل مكان حول العالم، متابعة أن الطفل كان محجوزا بالمملكة العربية السعودية فى مستشفى السعودى الألمانى فى منطقة عسير.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد المعطى، عميد المعهد القومى للأورام، أن الجهاز الطبى فى مصر يبذل قصارى جهده للعناية بكل المرضى، مؤكدا استمرار العناية بحالة "ياسين" على مدار الساعة.

وتابع عبدالمعطى، أن المعهد القومى للأورام، يقدم خدماته لآلاف المرضى، سواء فى العيادات الخارجية أو القسم الداخلى، بجانب خدمات الكشف المبكر، وغيرها.