محافظ دمياط تبحث مجموعة من ملفات منطقة الامتداد العمرانى برأس البر

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، موقف عدد من الملفات بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال الاجتماع برئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.





وتناول الاجتماع، مناقشة ملف الأراضى الفضاء ومشروعات التقسيم بالامتداد العمرانى والوقوف على آخر المستجدات وجميع الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص تلك الأراضى. وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، الإجراءات النهائية بالاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى تضمن تسليم مشروعات المياه والصرف الصحى بالمنطقة للشركة، حتى يتسنى استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمشروعات التقسيم، كما بحثت موقف استكمال شبكات الكهرباء بالمنطقة للانتهاء من جميع المرافق، مؤكدة على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة بخصوص الأعمال المُتعلقة بالمنطقة. وعلى جانب آخر، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الوحدة المحلية بالمدينة بالدفع بمنظومة تحصيل رسوم النظافة والمتابعة الدورية لجميع الملفات بالمدينة.

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